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ВСУ нанесли удар по Белгороду: есть пострадавшие

12:25
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Регион на этой неделе обстреливают ежедневно

Три человека получили ранения при обстреле в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

"Прошёл обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По предварительным данным, есть двое раненых", - написал он.

15 октября ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области. Пожар удалось быстро потушить. До этого украинские войска несколько раз обстреливали территорию региона.

В частности, удары на этой неделе наносились по электроподстанции и складу боеприпасов. Также во время работы ПВО осколки снаряда повредили многоэтажный жилой дом в Белгороде. 

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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