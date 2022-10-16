ВСУ нанесли удар по Белгороду: есть пострадавшие

Регион на этой неделе обстреливают ежедневно

Три человека получили ранения при обстреле в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

"Прошёл обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По предварительным данным, есть двое раненых", - написал он.

15 октября ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области. Пожар удалось быстро потушить. До этого украинские войска несколько раз обстреливали территорию региона.

В частности, удары на этой неделе наносились по электроподстанции и складу боеприпасов. Также во время работы ПВО осколки снаряда повредили многоэтажный жилой дом в Белгороде.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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