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Собянин поздравил московских дорожников с праздником

14:09
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Он отмечается в третье воскресенье октября

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Москвы с их профессиональным праздником. Мэр отметил, что дорожное хозяйство - важнейшая составляющая инфраструктуры столицы.

"Сотни километров дорог объединяют микрорайоны, районы и административные округа. От того, насколько современным, качественным и ухоженным будет дорожное полотно, во многом зависит развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан", - говорится в поздравительной телеграмме.

Собянин перечислил последние достижения работников дорожного хозяйства. В частности, в 2022 году отремонтировано свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, а по программе комплексного благоустройства более комфортными для автомобилистов и пешеходов стали Ленинский проспект, Волоколамское шоссе и еще десятки улиц.

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