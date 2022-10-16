"Газпром" предупредил о прекращении поставок топлива в случае ограничения цен

ЕС пока не согласовал новые санкции

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер предупредил об остановке поставок газа в ЕС при потолке цен. Подобные заявления по поводу нефти и газа звучали в России не раз.

Миллер напомнил западным партнёрам о том, что введение лимита цен на газ нарушит действующие контракты. "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок", - сказал глава "Газпрома" в эфире телеканала "Россия-1".

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают потолок цен на газ из России. Но, так как в ЕС действует правило единогласной поддержки принимаемых решений, согласовать ограничения пока не удалось.

Ранее Евросоюз ввёл потолок цен на российскую сырую нефть. Он начнёт действовать 5 декабря. В связи с этим вице-премьер Александр Новак предупредил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые введут любой лимит цен.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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