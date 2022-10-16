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Сможет ли Пугачёва продать свой замок за миллиард рублей

15:42
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Гламурный объект недвижимости выставлен на продажу

Замок - на продажу. Знаменитый дом Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (артист признан Минюстом России иностранным агентом) готовится сменить владельца.

Избавиться от примечательного особняка, расположенного в подмосковной деревне Грязь, супруги решили после того как покинули нашу страну и вместе с детьми переехали в Израиль. Вот только покупатель пока так и не нашёлся. Цена кусается.

Один миллиард рублей - во столько Примадонна оценила дом, в котором прожила 11 лет. Насчёт того, кому именно принадлежит замок и окружающая территория, есть сомнения. Подробнее – смотрите видео.

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