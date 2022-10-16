Умер бывший гендиректор "ТВ Центра" Олег Попцов

Ему было 88 лет

Известный журналист, деятель советского и российского телевидения Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Царствие небесное", - написал он.

Попцов в разные годы возглавлял ВГТРК и "ТВ Центр", был президентом Евразийской академии телевидения и радио. Он - автор нескольких литературных произведений.

Среди правительственных наград Попцова – Ордена Дружбы народов и Почёта.

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