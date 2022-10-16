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Путин в ближайшее время проведёт совещание с Совбезом

14:35
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Об этом сообщили в эфире государственного телеканала

Владимир Путин в ближайшее время проведёт совещание с Советом безопасности России. "Президент в ближайшие дни проведёт совещание с членами Совбеза", - эта информация прозвучала в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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На этой неделе глава государства общался с постоянными членами Совбеза. Обсуждались ответные шаги на теракт на Крымском мосту. Армия России в течение нескольких дней наносила удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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