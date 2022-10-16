Сорваны атаки ВСУ по всей линии фронта

Об этом сообщили в Министерстве обороны России

Украинские войска предприняли попытки контратак на нескольких направлениях. Все они оказались безрезультатными.

На Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ. В Харьковской области уничтожена переправа через реку Оскол. На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец. В районе Торского поражён штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся к Кировску в ДНР.

На Запорожском направлении российские войска уничтожили силы противника и овладели высотами в Нескучном. На Криворожском направлении российские военные удержали занимаемые позиции. На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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