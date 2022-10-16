В Минобороны рассказали о точных ударах по объектам энергетики Украины

Цели ударов достигнуты

Российские военные продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цели ударов достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны рассказали, что украинские войска предприняли попытки контратак на нескольких направлениях. Все они оказались безрезультатными.

В частности, на Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ, а на Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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