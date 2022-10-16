В Кремле высказались об участии НАТО в событиях на Украине

Цели СВО будут выполнены

Североатлантический блок фактически участвует в конфликте на Украине. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все целеполагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", - сказал представитель Кремля.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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