В Москве за закрытыми дверями обсуждают продление зерновой сделки

Она была заключена в июле
В Москве без участия представителей СМИ проходят переговоры на тему зерновой сделки. В столицу прибыли заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, сообщает ТАСС. Переговоры с ними ведёт заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Никаких подробностей этой встречи в СМИ нет. Она проходит за закрытыми дверями. Ранее сообщалось, что замгенсека ООН в Москве может также встретиться с высокими чинами Минобороны России.
Зерновая сделка была заключена 22 июля сроком на 120 дней. Она предполагает экспорт украинского зерна и иного продовольствия по Чёрному морю.
Продлить сделку планируется 19 ноября, но информации на этот счёт пока нет. В ООН неоднократно заявляли, что выступают за продление договорённостей.
Президент Владимир Путин недавно говорил о недостатках зерновой сделки. 14 октября в Астане глава России напомнил, что зерновой коридор был организован под предлогом вывоза продукции беднейшим странам. При этом большая часть зерна была вывезена в богатые страны.
Также Путин сказал, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на судне, предназначенном для транспортировки продовольствия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"