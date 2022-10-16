В Москве за закрытыми дверями обсуждают продление зерновой сделки

Она была заключена в июле

В Москве без участия представителей СМИ проходят переговоры на тему зерновой сделки. В столицу прибыли заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, сообщает ТАСС. Переговоры с ними ведёт заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Никаких подробностей этой встречи в СМИ нет. Она проходит за закрытыми дверями. Ранее сообщалось, что замгенсека ООН в Москве может также встретиться с высокими чинами Минобороны России.

Зерновая сделка была заключена 22 июля сроком на 120 дней. Она предполагает экспорт украинского зерна и иного продовольствия по Чёрному морю.

Продлить сделку планируется 19 ноября, но информации на этот счёт пока нет. В ООН неоднократно заявляли, что выступают за продление договорённостей.

Президент Владимир Путин недавно говорил о недостатках зерновой сделки. 14 октября в Астане глава России напомнил, что зерновой коридор был организован под предлогом вывоза продукции беднейшим странам. При этом большая часть зерна была вывезена в богатые страны.

Также Путин сказал, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на судне, предназначенном для транспортировки продовольствия.

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