Спецслужбы Белоруссии предотвратили масштабные теракты

Задержаны подозреваемые
В Белоруссии задержана группа лиц, готовившая масштабные теракты и диверсии. О поимке злоумышленников отчиталось МВД страны.
По данным следствия, задержанные были завербованы организацией BYPOL (объединение бывших сотрудников силовых структур, признанное в Белоруссии террористическим и запрещенным) и так называемой беглой оппозиций.
У задержанных были прямые указания на получение в определённых местах зажигательных смесей и задания по установке бомб. В распоряжении следователей уже есть признательные показания.
Ранее на этой неделе в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"