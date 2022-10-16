Спецслужбы Белоруссии предотвратили масштабные теракты

Задержаны подозреваемые

В Белоруссии задержана группа лиц, готовившая масштабные теракты и диверсии. О поимке злоумышленников отчиталось МВД страны.

По данным следствия, задержанные были завербованы организацией BYPOL (объединение бывших сотрудников силовых структур, признанное в Белоруссии террористическим и запрещенным) и так называемой беглой оппозиций.

У задержанных были прямые указания на получение в определённых местах зажигательных смесей и задания по установке бомб. В распоряжении следователей уже есть признательные показания.

Ранее на этой неделе в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"