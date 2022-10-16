В Белоруссию прибывает российская военная авиация

Формируется совместная группировка войск

В Белоруссию прибывает российская авиация из состава региональной группировки войск. Общая численность военнослужащих России в составе этой группировки составит около девяти тысяч человек. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

На этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. Её основу составят белорусские подразделения.

Ранее на этой неделе в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности. Президент страны Александр Лукашенко также заявлял о стягивании военных НАТО к белорусским границам.

Сегодня стало известно, что в Белоруссии задержана группа лиц, готовившая масштабные теракты и диверсии. У подозреваемых имелись указания на получение в определённых местах зажигательных смесей и задания по установке бомб. В распоряжении следователей уже есть признательные показания.

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