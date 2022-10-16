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Украинские военные подготовили новый план захвата Запорожской АЭС

18:41
  • воскресенье
  • 16 октября 2022

Решено сменить место высадки десанта

ВСУ готовят новый план захвата Запорожской АЭС. Об этом предупредили власти Запорожья.
Пресечена попытка высадки речного десанта около Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС, выбрав новое место для форсирования Днепра. По его информации, украинские военные готовы выдвинуться к станции со стороны западной части Каховского водохранилища.

До этого ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца и Беленького. Теперь они решили попробовать высадить десант ниже по Днепру.

"Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков", - сказал Рогов в интервью РИА Новости.

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