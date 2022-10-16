В США снова заговорили о применении ядерного оружия на Украине

Эту тему искусственно раздувают на Западе

Тема пресловутого ядерного удара на Украине не даёт покоя западным политикам. В США в очередной раз решили заработать очки на этой больной для Америки теме.

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в эфире телеканала CNN, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе. Каким будет ответ Вашингтона, Салливан не уточнил.

При этом он не забыл сказать, что Штаты работают с союзниками по НАТО и партнёрами, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России не применять ядерное оружие на Украине.

Ранее в российском МИДе заявляли, что США и их союзники могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия, чтобы впоследствии списать вину на Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"