Об этом пишут западные СМИ

Среди лидеров и населения западных стран растет популярность идей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

"В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - говорится в публикации.

30 сентября президент России заявил, что Запад применяет двойные и тройные стандарты. Ключевой мотив действий США, по словам Путина - сохранение "ренты гегемона". Вот почему их интересам отвечает десуверенизация. Отсюда агрессия Вашингтона к традиционным государствам, попыткам подорвать новые интеграционные центры, валюты и новые энергетические центры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"