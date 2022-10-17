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Идеи Путина набирают популярность на Западе

08:18
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Об этом пишут западные СМИ

Среди лидеров и населения западных стран растет популярность идей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

"В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - говорится в публикации.

30 сентября президент России заявил, что Запад применяет двойные и тройные стандарты. Ключевой мотив действий США, по словам Путина - сохранение "ренты гегемона". Вот почему их интересам отвечает десуверенизация. Отсюда агрессия Вашингтона к традиционным государствам, попыткам подорвать новые интеграционные центры, валюты и новые энергетические центры.

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