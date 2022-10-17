Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Воздушная тревога объявлена во всей области

Взрывы прогремели в центре Киева. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, речь идет о двух взрывах в Шевченковском районе. В городе объявлена воздушная тревога.

Сирены тревоги звучат с утра в Киеве, Киевской области и еще в семи регионах Украины. Поступили сообщения о пожарах на инфраструктурных объектах в Николаеве.

ВС России наносят массированные удары по украинской территории с прошлой недели. Собщается о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры. В частности, повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, из-за перебоев в подаче электричества приостановила работу горнодобывающая компания Ferrexpo. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что взрывом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, передает РИА Новости.

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