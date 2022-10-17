Раскрыта ложь Зеленского об обороне Мариуполя

Боевиков посылали на смерть

Ложь украинского лидера Владимира Зеленского о "героизме" боевиков запрещенного в России нацбатальона "Азов" разоблачил захваченный сержант этого полка Михаил Швец. На самом деле командование сознательно посылало людей на смерть.

"Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца", - цитирует сержанта РИА Новости.

По словам пленного, националисты понимали, что они просто пушечное мясо, "которое ставили на истребление". Подземные сооружения комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль ВС России 20 мая 2022 года.

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