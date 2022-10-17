Ставка ВСУ на "иностранный легион" и инструкторов НАТО провалилась

Наемники и украинские националисты не могут пробить оборону

ВСУ не оставляют попыток нанести как можно больший ущерб гражданским объектам Донбасса. Только за это утро десятки снарядов натовского калибра украинские боевики выпустили по жилым домам Макеевки, Горловки и столицы ДНР. В результате ударов за сутки в республике погибли 3 человека, еще 8 пострадали. Тем не менее все усилия радикалов перейти в наступление терпят крах. Российские подразделения методично оттесняют противника на запад.

Это был не "шальной" снаряд. И не рикошет. ВСУ намеренно обстреляли из гаубиц жилые дома в Донецке. От осколков еще два мирных жителя погибли и восемь ранены в Куйбышевском и Октябрьском районах. Под огнем радикалов оказались Макеевка и Ясиноватая. Ударам артиллерии ВСУ подвергся Энергодар и инфраструктура Запорожской АЭС.

На подавление батарей противника выдвигаются оперативно-тактические комплексы "Искандер". Координаты, откуда бьют националисты, разведка уже передала расчетам.

Ракеты стремительно уходят к целям. Через несколько минут разведчики сообщат: дивизион националистов уничтожен. Засечь "Искандеры, как, впрочем, и установки залпового огня "Ураган", националистам теперь намного сложнее. Батареи прикрывают бойцы с новейшими импульсными винтовками. Дрон-разведчик пойман в прицел. Одно нажатие курка и в сторону беспилотника уходит мощный сигнал. Коптер буквально "слепнет" и уже не в состоянии передать ни место положения объектов, ни картинку, ни привязку к местности. Оставив противника без системы наблюдения, а значит и возможности вести контрбатарейный огонь, расчеты "Ураганов" сами открывают упреждающий огонь.

Массированные артналеты на противника сегодня идут на всех участках, куда ВСУ пытаются стянуть резервы для атак и прорывов. Только в одном бою при попытке продвинуться к Сватово и Кременной российские десантники уничтожили десять танков, БМП и бронемашин. Потери в живой силе еще больше. Ликвидировано 90 процентов личного состава подразделений, брошенных на укрепрайон ВДВ.

Вдоль дороги сожжённые австралийские броневики "Бушмастер" и американские "Хаски". Эти колонны не успели даже приблизиться к передовой. Разбиты российской авиацией еще на марше. Полностью провалилась ставка ВСУ на "иностранный легион" и инструкторов НАТО. За последние трое суток наемникам и 60-тысячной группировке националистов, собранных в штурмовой "кулак", не удалось продвинуться и на километр.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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