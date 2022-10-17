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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

14:47
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Они проявили мужество

Данные об отваге и мужестве российских военных. О новых подвигах наших бойцов рассказали в Министерстве обороны.

Прапорщик Василий Малков под плотным вражеским огнем эвакуировал двух раненых сослуживцев, а затем оперативно восстановил поврежденную станцию спутниковой связи. Благодаря этому удалось подавить вражескую атаку.

Лейтенант Макар Шашков вскрыл замаскированные позиции противника и передал координаты нашим подразделениям. Артиллерийским ударом 30 националистов были уничтожены, из строя выведены 5 орудий.

Под непрерывными обстрелами ценную информацию о вражеских объектах сообщал и сержант Александр Стовба. Он также починил радиостанцию, обеспечив ведение корректировки огня.

А гвардии сержант Кирилл Киселёв, получив данные о расположении радикалов, оперативно произвел расчеты и нанёс по позициям противника сокрушительный удар из реактивной системы залпового огня.

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