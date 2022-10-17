Европу захлестнули акции протеста из-за снижения уровня жизни

Новая волна митингов прокатилась по Германии, Франции, Бельгии и другим странам

Перспектива отставки Лиз Трасс становится всё реальнее. В понедельник британские депутаты обсудят политическое будущее премьер-министра. Многие члены консервативной партии говорят о необходимости сменить лидера как можно скорее. На фоне экономического кризиса в европейских столицах нарастают протестные настроения.

Сегодняшний день может стать ключевым для премьер-министра Великобритании. Как сообщает британская пресса, депутаты правящей консервативной партии собираются обсудить с Лиз Трасс будущее страны и её в том числе. Необходимо спасать экономику и помочь здесь может отставка премьера, считает совсем не малая часть консерваторов.

Одним из предвыборных обещаний Трасс было снижение налогов, так как финансовый кризис всерьёз затронул и жителей Великобритании. Но после избрания политик от своих слов отказалась и как следствие работы Трасс - обвал курса национальной валюты, повышения ключевой ставки и ставки по кредитам для населения. В Лондоне это уже назвали актом политического самосожжения. По закону вотум недоверия нельзя выносить в первый год правления премьер-министра. Однако Лиз Трасс может уйти сама, пока не поздно. Британские журналисты припоминают истории её предшественников.

Сложная экономическая ситуация привела к целому ряду протестов в европейских странах. В Париже многотысячная демонстрация, организованная профсоюзами, чуть было не переросла в массовые беспорядки. Вышедшие на улицу люди требовали повышения заработной платы и увеличения налогообложения на сверхприбыль. Чем ниже температура на улице, тем быстрей растут тарифы на энергоносители, что влечёт за собой и повешения цен практически на все товары народного потребления.

В Риме акция протеста не столько многочисленная, но проблемы аналогичные. Люди жаловались, что зарплаты уже не хватает до следующей зарплаты, потому что большую часть съедают коммунальные платежи. Цены растут, а правительство не делает ничего, чтобы поддержать население. Протестующие требуют предоставления им социальных бонусов.

Протестные настроения набирают силу и в Молдавии. На центральной площади Кишинева требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов. Резкое увеличение цен на газ и, как следствие, на продукты и товары первой необходимости вызвали не менее резкое падение уровня жизни обычных граждан.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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