США запаниковали после XX съезда Компартии Китая

Вашингтон боится растущей мощи Пекина

США крайне болезненно отреагировали на XX съезд Коммунистической партии Китая. Он открылся накануне в Пекине. Сразу несколько ведущих изданий опубликовали серию статей на эту тему.

Из них следует, что Белый дом опасается растущей мощи Китая. Журналисты Wall Street Journal считают, что в случае военного противостояния Вашингтон не сможет победить геополитического соперника.

А рупор американской Демпартии - газета The Washington Post - называет катастрофой лидерство Си Цзиньпина. Обозреватели указывают, что политика Пекина несовместима со стратегическими интересами Белого дома.

Съезд Компартии Китая продлится неделю. На нём изберут новое руководство ЦК и обозначат основные приоритеты внешней и внутренней политики, сообщает "ТВ Центр".

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