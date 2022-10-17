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США запаниковали после XX съезда Компартии Китая

11:44
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Вашингтон боится растущей мощи Пекина

США крайне болезненно отреагировали на XX съезд Коммунистической партии Китая. Он открылся накануне в Пекине. Сразу несколько ведущих изданий опубликовали серию статей на эту тему.
В Пекине начал работу XX съезд Коммунистической партии Китая

Из них следует, что Белый дом опасается растущей мощи Китая. Журналисты Wall Street Journal считают, что в случае военного противостояния Вашингтон не сможет победить геополитического соперника.

А рупор американской Демпартии - газета The Washington Post - называет катастрофой лидерство Си Цзиньпина. Обозреватели указывают, что политика Пекина несовместима со стратегическими интересами Белого дома.

Съезд Компартии Китая продлится неделю. На нём изберут новое руководство ЦК и обозначат основные приоритеты внешней и внутренней политики, сообщает "ТВ Центр".

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