Машины уносило в море: видео масштабного наводнения на острове Крит

Ситуация вышла из-под контроля

В Греции устраняют последствия разрушительного наводнения. В выходные на остров Крит обрушились проливные дожди и ураганный ветер. Шторм унёс жизни двух человек. Ещё несколько числятся пропавшими без вести. Вода затопила дороги и смыла в море десятки машин. Нарушено и авиасообщение.

Улицы Крита превратились в бурные реки. Машины, как игрушечные, уносит течением, они перегораживают узкие улочки, образуя заторы, и вода начинает проникать в здания, поднимаясь всё выше. Девять машин унесло в море. За несколько часов шторм обрушил на остров четырёхмесячную норму осадков. Всё произошло рано утром, когда многие ещё спали.

Когда всё началось, спасатели получали около 500 звонков в час. Самые масштабные разрушения пришлись на восток острова - города Агия Пелагия и Сития, где было объявлено чрезвычайное положение. Мэр последнего заявил, что ситуация вышла из-под контроля. В горных районах начались оползни, а к прибрежным гостиницам, популярным у туристов, вода подошла вплотную за несколько минут.

Жертвами стихии стали два человека. Мужчину спасатели обнаружили лишь с помощью дронов недалеко от берега. Женщина не смогла выбраться из машины, которую унесло в море. Девять человек оказались заблокированными в Археологическом музее. Международный аэропорт Ираклиона - второй по величине в Греции - пришлось закрыть.

Сейчас на Крите уже устраняют последствия стихии, и жизнь возвращается в привычное русло. Примечательно, что синоптики предупреждали о шторме заранее и указали на то, что властям стоило обратить на это внимание и принять защитные меры. Как минимум стоило закрыть места археологических раскопок и оповестить население, заявили в национальной обсерватории Афин.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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