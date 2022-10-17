Дети из Херсонской области рассказали об отдыхе на российских курортах

На черноморское побережье школьники выехали целыми классами

Несколько тысяч детей из Херсонской и Запорожской областей выехали в другие регионы России, чтобы отдохнуть в лагерях и пансионатах. Для них организуют интересный досуг и делают всё, чтобы ребята забыли об обстрелах. Как проходят каникулы в здравницах черноморского побережья?

Сначала автобусами до Херсона. Затем через Днепр на катерах. Чтобы выехать из прифронтовых населенных пунктов на оздоровление в российские пансионаты и лагеря, приходится совершить не одну пересадку. Многие впервые отправляют детей и пожилых родственников на отдых.

"У меня второго октября уехали отдыхать дети в Нальчик. Очень довольны, много фотографий, положительных эмоций. Дети еще хотят остаться. А сегодня я провожаю маму в оздоровительный центр в Краснодарский край. Очень большое спасибо Российской Федерации, потому что у нас при Украине такой возможности не было. Вот я как многодетная мать, честно, никаких даже льгот не было", - рассказала педагог Юлия Ковальчук.

В Евпатории уже вторую неделю проводят свои каникулы дети из Херсонской области. Танцы под свежий морской бриз, еще теплое осеннее солнце, золотые пески на пляже и лебеди в безмятежном море.

Сирены воздушной тревоги и частые хлопки в небе так быстро, конечно, не забыть. Но, кажется, что дети постепенно привыкают к тишине. А еще - пятиразовое питание и постоянно открытые спортивные площадки. Даже футбольное поле на берегу моря есть – забивай голы и празднуй, как кумиры.

На черноморское побережье школьники ехали целыми классами, в сопровождении учителей. Всего около двух тысяч детей. Крымские каникулы для них продлятся 21 день.

Парк с хвойниками с одной стороны и море - с другой. В таких условиях живут дети из Запорожской и Херсонской областей. Эта комната на 5 человек, здесь есть все удобства, горячая вода. А самое главное – не нужно выключать электричество, как это приходится делать во многих прифронтовых населенных пунктах из-за светомаскировки.

Многие школьники последнее время вообще не выходили на улицу, учитывая еще и два года пандемии - больше всего они сейчас рады живому общению со сверстниками.

Впереди экскурсии, дискотеки, мастер-классы. Для самых маленьких еще и творческие занятия. Здесь делают все возможное, чтобы школьники забыли об обстрелах и вспомнили, что такое настоящее детство.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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