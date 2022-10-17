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Дети из Херсонской области рассказали об отдыхе на российских курортах

11:54
  • понедельник
  • 17 октября 2022

На черноморское побережье школьники выехали целыми классами

Несколько тысяч детей из Херсонской и Запорожской областей выехали в другие регионы России, чтобы отдохнуть в лагерях и пансионатах. Для них организуют интересный досуг и делают всё, чтобы ребята забыли об обстрелах. Как проходят каникулы в здравницах черноморского побережья?

Сначала автобусами до Херсона. Затем через Днепр на катерах. Чтобы выехать из прифронтовых населенных пунктов на оздоровление в российские пансионаты и лагеря, приходится совершить не одну пересадку. Многие впервые отправляют детей и пожилых родственников на отдых.

"У меня второго октября уехали отдыхать дети в Нальчик. Очень довольны, много фотографий, положительных эмоций. Дети еще хотят остаться. А сегодня я провожаю маму в оздоровительный центр в Краснодарский край. Очень большое спасибо Российской Федерации, потому что у нас при Украине такой возможности не было. Вот я как многодетная мать, честно, никаких даже льгот не было", -  рассказала педагог Юлия Ковальчук.

В Евпатории уже вторую неделю проводят свои каникулы дети из Херсонской области. Танцы под свежий морской бриз, еще теплое осеннее солнце, золотые пески на пляже и лебеди в безмятежном море.

Сирены воздушной тревоги и частые хлопки в небе так быстро, конечно, не забыть. Но, кажется, что дети постепенно привыкают к тишине. А еще - пятиразовое питание и постоянно открытые спортивные площадки. Даже футбольное поле на берегу моря есть – забивай голы и празднуй, как кумиры.

На черноморское побережье школьники ехали целыми классами, в сопровождении учителей. Всего около двух тысяч детей. Крымские каникулы для них продлятся 21 день.

Парк с хвойниками с одной стороны и море - с другой. В таких условиях живут дети из Запорожской и Херсонской областей. Эта комната на 5 человек, здесь есть все удобства, горячая вода. А самое главное – не нужно выключать электричество, как это приходится делать во многих прифронтовых населенных пунктах из-за светомаскировки.

Многие школьники последнее время вообще не выходили на улицу, учитывая еще и два года пандемии - больше всего они сейчас рады живому общению со сверстниками.

Впереди экскурсии, дискотеки, мастер-классы. Для самых маленьких еще и творческие занятия. Здесь делают все возможное, чтобы школьники забыли об обстрелах и вспомнили, что такое настоящее детство.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
Дети из Херсонской области
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