Музей-заповедник "Царское Село" получил редкие экспонаты

Появление новых музейных предметов в таком дворце – всегда большое событие

Зеркала в золочёных рамах, предметы мебели из ценных пород древесины и уникальная картина, посвящённая памяти великой княгини Александры - дочери Николая I. Коллекция музея-заповедника "Царское Село" пополнилась десятью редкими экспонатами 18-19-го веков, которые были выкуплены на европейских аукционах.

Царскосельские искусствоведы, затаив дыхание, рассматривают только что поступившие экспонаты. Небольшой холст кисти придворного художника Карла фон Штейбена - самый ценный для музея. Картина написана в память о великой княгине Александре Николаевне, дочери императора Николая I. Адини - так звали ее в семье — родилась в Царском селе и трагически умерла здесь же, не дожив и до 20 лет, в один день со своим первенцем. Всего два ее портрета хранились до сих пор в огромной музейной коллекции. И вот теперь — еще одна история, увиденная глазами современника великой княгини.

Эти предметы были выкуплены на европейских аукционах и переданы в дар музею российским меценатом. Главная ценность коллекции в том, что вся она тематически связана именно с Царским селом. Два зеркала в резных золотых рамах - похожие украшали покои в женской половине дворца.

Банкетка в восточном стиле — моду на Китай во дворцовом убранстве завела еще Екатерина II. В ее личных покоях, которые сейчас воссоздаются во флигеле, есть огромный Китайский зал. А часы выполнены в редкой технике гипсовой мастики с матовым и глянцевым золочением, в стиле так называемого "второго рококо". Сейчас специалисты пытаются выяснить фирму, которая их создала.

"Блиц-осмотр показал, что механизм может быть и 18 века, английский. А вот все остальное - вопрос открытый, надо ещё будет подробно заниматься, чтобы определить национальность", - отметила заместитель директора ГМЗ "Царское село" по научной работе Ираида Ботт.

Екатерининский и Александровский дворцы в Царском селе - любимые загородные резиденции нескольких поколений русских императоров - были полностью разрушены в годы Второй мировой войны. Здесь располагались немецкие штабы, конюшни и военные склады. Все роскошное убранство вывезли: что-то успели отправить в эвакуацию. Но большая часть разошлась по частным коллекциям и лавкам европейских антикваров.

"Кроме того, ещё до этого, в 30-е годы, были распродажи, когда люди с блокнотиками ходили вдоль экспозиции, записывали себе что-то в блокнотик и эти вещи потом из экспозиции исчезали", - рассказала Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село".

Задача не только в том, чтобы воссоздать интерьеры - важно вернуть сюда хотя бы частичку былой роскоши - будь то подсвечник, картина или столовые приборы. Историки постоянно изучают аукционные каталоги всех стран, ищут среди сотен антикварных лотов те, которые могут быть связаны с жизнью династии Романовых именно в Царском селе.

Царскосельский дворец – это настоящая туристическая Мекка, причём не только для обычных посетителей, но и для художников, историков, дизайнеров со всей России, может даже мира. И появление новых музейных предметов в таком дворце – всегда большое событие. Много людей сейчас ждут, когда они займут свое место в постоянных экспозициях.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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