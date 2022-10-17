Власти Киева подтвердили удары по ж/д узлу и зданию "Укрэнерго"

В украинской столице прогремели 4 взрыва

Четыре взрыва прогремели в центре Киева утром 17 октября. СМИ сообщают о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго" и железнодорожным узлом украинской столицы. Информацию подтвержают и городские власти.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Ранее он сообщал о двух взрывах.

Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве с ночи. Об ударах ВС России по объектам критической инфраструктуры сообщили также власти Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областей и Одессы, передает РИА Новости.

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