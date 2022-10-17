ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Киева подтвердили удары по ж/д узлу и зданию "Укрэнерго"

09:22
  • понедельник
  • 17 октября 2022

В украинской столице прогремели 4 взрыва

Четыре взрыва прогремели в центре Киева утром 17 октября. СМИ сообщают о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго" и железнодорожным узлом украинской столицы. Информацию подтвержают и городские власти.

В Минобороны рассказали о точных ударах по объектам энергетики Украины
Нанесены новые удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Ранее он сообщал о двух взрывах.

Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве с ночи. Об ударах ВС России по объектам критической инфраструктуры сообщили также власти Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областей и Одессы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обстрел в Киеве
Обстрел в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.