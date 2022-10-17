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Десятки украинских дронов сбили российские военные в районе ЗАЭС

09:58
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Эффективно используется противодронное ружье

Десятки украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили в районе Запорожской АЭС бойцы ВС России и Росгвардии. Российские военные используют антидронные пушки и огнестрельное оружие.

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"Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - приводит рассказ командира одного из подразделений Росгвардии РИА Новости.

Офицер отметил, что использовать посаженные наблюдательные украинские дроны нет смысла - они малоэффективны. В числе сбитых беспилотников росгвардеец назвал БПЛА британского производства Malloy Т150. Эти аппараты могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.

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