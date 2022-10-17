Фильмы детей и подростков будут полностью финансироваться государством
Президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности" во всех документах стратегического планирования.
Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля. Поручение дано правительству и региональным властям. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее - ежегодно.
Ежегодно на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей будет выделяться 3,9 миллиарда рублей.
Кроме того, глава государства поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"