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Путин поручил унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности"

10:19
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Фильмы детей и подростков будут полностью финансироваться государством

Президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности" во всех документах стратегического планирования. 

Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля. Поручение дано правительству и региональным властям. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее - ежегодно.

Ежегодно на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей будет выделяться 3,9 миллиарда рублей.

Кроме того, глава государства поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков.

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