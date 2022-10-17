ВСУ перебрасывают войска и технику на юг Украины

Готовится наступление под Херсоном и Запорожьем

Киевский режим перебрасывает войска и технику с запада на юг Украины. ВСУ готовят наступление под Херсоном и Запорожьем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", - цитирует Рогова РИА Новости.

Отмечается, что попытку полномасштабного наступления ВСУ могут предпринять в ближайшие две недели. По словам Рогова, украинская группировка "Юг" на сегодняшний день наиболее боеспособная и опытная, она укомплектована как в военно-техническом плане, так и по численности личного состава.

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