ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ перебрасывают войска и технику на юг Украины

10:35
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Готовится наступление под Херсоном и Запорожьем

Киевский режим перебрасывает войска и технику с запада на юг Украины. ВСУ готовят наступление под Херсоном и Запорожьем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Наступление ВСУ в Херсонской области провалилось
Власти Запорожья рассказали о подготовке ВСУ наступления

"Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", - цитирует Рогова РИА Новости.

Отмечается, что попытку полномасштабного наступления ВСУ могут предпринять в ближайшие две недели. По словам Рогова, украинская группировка "Юг" на сегодняшний день наиболее боеспособная и опытная, она укомплектована как в военно-техническом плане, так и по численности личного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удары по позициям ВСУ
Удары по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.