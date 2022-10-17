Депутаты Госдумы предложили лишить себя отсрочки от мобилизации

"Никаких поблажек быть не должно"

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России". Документ предполагает отмену брони для сенаторов и депутатов.

Законопроект об отмене отсрочек для членов парламента внесла фракция "Справедливая Россия – За правду". По замыслу справороссов, сенаторы и депутаты должны получать отсрочку на общих основаниях.

"Никаких поблажек быть не должно", - написал лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

По мнению "Справедливой России", в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил.

В то же время сравороссы предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку. Ее должны получить граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву, отметил Миронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"