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Депутаты Госдумы предложили лишить себя отсрочки от мобилизации

10:54
  • понедельник
  • 17 октября 2022

"Никаких поблажек быть не должно"

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России". Документ предполагает отмену брони для сенаторов и депутатов.

Законопроект об отмене отсрочек для членов парламента внесла фракция "Справедливая Россия – За правду". По замыслу справороссов, сенаторы и депутаты должны получать отсрочку на общих основаниях.

"Никаких поблажек быть не должно", - написал лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

По мнению "Справедливой России", в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил.

В то же время сравороссы предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку. Ее должны получить граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву, отметил Миронов.

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