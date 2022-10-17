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Синоптики отложили первый снег в Москве до конца октября

10:59
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Антициклон не дает сформироваться облакам

Первого снега в Москве на этой неделе не будет. Сформироваться снежным облакам не позволяет холодный антициклон, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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"Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября", - цитирует Позднякову РИА Новости.

Некоторые СМИ сообщили ранее, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября. Однако с этим не согласен и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, в ночь на пятницу, 21 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки. И при этом никаких снежинок.

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