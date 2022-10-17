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Из украинского плена вернулись 11 военных ЛНР

11:09
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Их доставили в больницу

Одиннадцать военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождены в рамках обмена пленными между ЛНР и Украиной.

Обмен произошел накануне, 16 октября, сообщили в пресс-службе НМ ЛНР. Военных доставили в медицинское учреждение.

"Для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации после истязаний, которым военнослужащие подверглись во вражеском плену", - говорится в сообщении.

Сколько человек передали Киеву, неизвестно.

13 октября Россия вернула с Украины 20 пленных военнослужащих.

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