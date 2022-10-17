Минобороны показало кадры ликвидации группы диверсантов ВСУ

Уничтожено шесть танков и восемь бронемашин

Российские десантники уничтожили украинских диверсантов. Группу обнаружили в лесополосе с помощью беспилотника. Ликвидирована живая сила и техника противника.

"Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами", - сообщили в Минобороны.

Снятые с беспилотника кадры показывают момент удара по скрывающимся в лесополосе боевикам. Как сообщили в ведомстве, уничтожена живая сила противника, а также шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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