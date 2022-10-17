В России с коронавирусом госпитализировали 604 человека

Скончались 92 пациента

За сутки в России госпитализированы 604 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10403 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 14513 человек, скончались 92 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 676 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 128. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 709 человек, в Московской области – 217.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21314957 случаев заболевания, зарегистрировано 388993 летальных исхода.

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