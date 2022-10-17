Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Евы Лобовой

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 9-летней Евы Лобовой.

У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Ей нужна трансплантация костного мозга, а перед этим необходима специальная терапия, чтобы донорские клетки смогли прижиться. Но стоят препараты очень дорого. У семьи таких денег нет.

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог собрать нужную сумму.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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