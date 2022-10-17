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Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

12:04
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00

Мобилизационные мероприятия в Москве завершены, поставленные президентом и Минообороны задачи выполнены в полном объеме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

На пункты мобилизации приходят москвичи, не дожидаясь получения повестки
Экипировку и помощь мобилизованные получают прямо в пунктах мобилизации в Москве

По его словам, пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал Собянин.

Мэр поблагодарил мобилизованных и отметил, что все волнуются и переживают за их судьбу. По словам Собянина, столичные власти и дальше будут заботиться об их семьях и близких.

"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны", - заявил Собянин.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт. Как заявляли в Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов. 

Власти Москвы сразу после объявления о начале мобилизации установили дополнительные выплаты военнослужащим в размере 50 тысяч. рублей. ежемесячно. В случае тяжелого ранения мобилизованным полагается единовременная выплата - 1 миллион рублей, а в случае легкого ранения — 500 тысяч рублей. Выплата в случае смерти составит 3 миллиона рублей.

Также в Москве были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Об этом в своем блоге сообщал Сергей Собянин. Кроме того, столичные власти совместно с военкоматами провели дополнительную сверку данных военнообязанных по результатам которой были разосланы уведомления об отзыве повесток.

14 октября президент объявил о том, что мобилизационные мероприятия в стране завершатся в течение двух недель. По его словам, из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи.

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