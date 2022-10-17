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Доля обращений в РКН о хищении персональных данных достигла 70%

12:05
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Преступники воруют сведения, "взламывая" аккаунты на сайте портала "Госуслуг"

Роскомнадзор заявил о росте числа обращений россиян на тему незаконной обработки персональных данных. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2022 года доля таких обращений достигла 70% от общего числа.

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"Незаконная обработка персональных данных и следующее за этим мошенничество - одна из основных проблем, с которой сталкиваются сейчас россияне в интернете", -  говорится в сообщении РКН.

Путей, которыми преступники получают конфиденциальные сведения граждан, несколько. Злоумышленники, в частности, "взламывают" аккаунты на сайте портала "Госуслуг", получают доступ к телефону или компьютеру через рассылку вредоносных программ и сообщений. Затем хакеры выводят денежные средства на сторонние счета или оформляют займы в микрофинансовых организациях. Потерпевший зачастую узнает об этом позже, когда приходит пора погасить задолженность.

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