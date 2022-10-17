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Собянин: разосланные в Москве повестки прекращают свое действие

12:19
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Частичная мобилизация в Москве завершена

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме. Об этом в понедельник заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, пункты мобилизации закроются уже сегодня, 17 октября, в 14:00. Все разосланные в ходе мобилизации повестки прекращают свое действие.

"Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны", - написал Собянин в блоге на своем сайте.

14 октября Владимир Путин объявил о том, что мобилизационные мероприятия в стране завершатся в течение двух недель. По его словам, из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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