Медведев: Израиль поставками оружия Киеву разрушит отношения с Россией

Решение Тель-Авива зампред Совбеза назвал опрометчивым

Поставки Израилем оружия Украине ставят под угрозу отношения Тель-Авива с Москвой. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение израильских властей опрометчивым.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал Медведев в Telegram.

Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран, якобы, начал поставки баллистических ракет для России.

Зампред Совбеза напомнил израильским властям о нацистском характере киевского режима. По мнению Медведева, после решения о поставках оружия Тель-Авиву останется только объявить Бандеру и Шухевича своими героями.

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