Президент Грузии допустила введение виз для россиян

Окончательное решение за правительством

Грузия может пересмотреть безвизовый режим с российской стороной.

С таким заявлением, 17 октября, выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Однако окончательное решение за правительством.

"Граждане России, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально", - отметила глава государства.

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, которые были введены после начала СВО.

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