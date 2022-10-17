ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Грузии допустила введение виз для россиян

12:32
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Окончательное решение за правительством

Грузия может пересмотреть безвизовый режим с российской стороной.

С таким заявлением, 17 октября, выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Однако окончательное решение за правительством.

"Граждане России, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально", - отметила глава государства.

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, которые были введены после начала СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
КПП в Грузии
КПП в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.