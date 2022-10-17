Президент Грузии допустила введение виз для россиян

Окончательное решение за правительством
Грузия может пересмотреть безвизовый режим с российской стороной.
С таким заявлением, 17 октября, выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Однако окончательное решение за правительством.
"Граждане России, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально", - отметила глава государства.
Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, которые были введены после начала СВО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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