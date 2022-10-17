Собянин рассказал о молитвах москвичей о здравии мобилизованных

Частичная мобилизация в Москве завершена

Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, члены которых отправились в армию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил мобилизованных жителей столицы за их ответственность, чувство долга и патриотизм.

"Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми", - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что столичные власти продолжат заботиться о семьях и близких мобилизованных. Кроме того, город будет содействовать улучшению быта в воинских частях в тех регионах, в которых москвичи несут службу.

В понедельник, 17 октября, Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве. По его словам, мобилизационные пункты будут закрыты уже сегодня, а разосланные ранее повестки прекратят свое действие.

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