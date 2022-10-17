ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Резкое похолодание придет в Москву на этой неделе

14:59
  • понедельник
  • 17 октября 2022

В пятницу возможен снег

Москва в режиме глубокой осени. Так называемое предзимье обещают уже со среды. А в пятницу возможен снег.

Понедельник после весьма тёплых и солнечных выходных встретил горожан мрачно. Низкое серое небо. Дождь. Ещё и зябко! Сейчас в столице всего +10.  Через два дня начнётся глубокая осень.

Так что надежду на комфортную погоду лучше оставить до весны. Усилится ветер. Температура ощутимо понизится. А в конце рабочей недели улицы города с опавшей тёмной листвой могут украсить первые снежинки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Похолодание
Похолодание
Холодная погода
Холодная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.