Резкое похолодание придет в Москву на этой неделе

В пятницу возможен снег

Москва в режиме глубокой осени. Так называемое предзимье обещают уже со среды. А в пятницу возможен снег.

Понедельник после весьма тёплых и солнечных выходных встретил горожан мрачно. Низкое серое небо. Дождь. Ещё и зябко! Сейчас в столице всего +10. Через два дня начнётся глубокая осень.

Так что надежду на комфортную погоду лучше оставить до весны. Усилится ветер. Температура ощутимо понизится. А в конце рабочей недели улицы города с опавшей тёмной листвой могут украсить первые снежинки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"