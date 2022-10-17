В Москве отбирают кандидатов на работу в скоропомощных стационарных комплексах

Стартовал третий этап отбора

В Москве стартовал третий этап отбора врачей и медперсонала на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Ранее специалисты оценили резюме и телефонное интервью соискателей, сообщает "ТВ Центр".

Теперь у кандидатов проверят теоретические знания и практические навыки. Все тесты и задания будут проходить на базе Кадрового центра и медицинского колледжа №7.

Предстоит не только правильно ответить на вопросы, решить клинические задачи, но и продемонстрировать умение работать на новейшем медицинском оборудовании.

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