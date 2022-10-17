Появилось видео с места смертельного ДТП на Новорижском шоссе

Водитель вовремя не увидел грузовик

В понедельник утром движение на Новорижском шоссе было сильно затруднено из-за аварии на 62-ом километре. Рано утром там столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

По некоторым данным, водитель иномарки отвлёкся. И влетел под стоящий на обочине "КамАЗ". После чего в него сзади врезалась ещё одна машина.

Виновник погиб на месте. От его транспортного средства почти ничего не осталось. Следователям предстоит выяснить, почему водитель вовремя не увидел огромный грузовик. И не смог предотвратить столкновение.

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