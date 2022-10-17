Московские полицейские ищут подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка

Расследование продолжается

Московские полицейские разыскивают подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка, тело которого накануне нашли в Косинском парке.

В субботу вечером восьмиклассник ушёл гулять с друзьями, но домой так и не вернулся. По некоторым данным, он собирался выяснять отношения с некими обидчиками. Погибшего нашли недалеко от Святого озера без верхней одежды, у него был гематомы на теле и на лице.

По предварительной информации, несколько человек в балаклавах избивали юношу руками и ногами, пока он не перестал оказывать сопротивление. Не исключено, что причиной смерти могло стать и переохлаждение.

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