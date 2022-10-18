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Жители подмосковной деревни бьют тревогу из-за слива канализации в озеро

15:06
  • вторник
  • 18 октября 2022

Система требует полной модернизации, отмечают специалисты

Жители подмосковной деревни Брехово спасают озеро, куда постоянно сливается канализация. В администрации уверяют, что проблема устранена. Однако вода с ужасным запахом течь продолжает. Впрочем, эта коммунальная проблема для маленького микрорайона далеко не единственная.

Работа кипит, устраним неполадку в кратчайшие сроки, рапортуют сантехники. Вот только местных жителей такой ответ не устраивает. По их словам, канализационные стоки начали бить из земли неделю назад. А ремонтная бригада приехала только сейчас. И то, когда стало известно, что проблемой заинтересовались журналисты.

Эти кадры сделаны очевидцами несколькими днями ранее. Сточные воды переливаются через край коллекторов и затапливают всё вокруг. После прорыва канализации сточные воды били практически из всех щелей. В том числе и из коллекторов, как здесь. Видно, что был настоящий фонтан. Стоит тяжёлый запах, кругом грязь. И местных жителей очень заботит, что все эти нечистоты ушли в озеро.

Из-за сточных вод и нечистот у берегов озера неприятный запах чувствуется во всей округе. Здесь ловили рыбу, плавали лебеди. О постоянных засорах канализации жильцы пишут во все инстанции уже два года. Но реакции практически не было.

В местном территориальном управлении разводят руками. Такие вопросы, говорят, мы не решаем. Обращаться надо в администрацию Солнечногорска. То, что недовольные жильцы пригласили журналистов, крайне не понравилось ответственным за устранение неполадок. Из-за постоянно поступающих угроз в адрес недовольных местных жителей даже пришлось вызвать полицию. Правоохранительные органы обещали разобраться. Принять меры теперь должна и администрация Солнечногорского района.

"Вот именно из-за того, что жители выбрасывают и неправильно эксплуатируют эти системы канализации и стоков, естественно она засоряется. И горят эти, к сожалению, насосы. В пятницу, когда мы узнали об этом, мы приступили к откачке, к аварийным работам", - сообщил Алексей Савичев, начальник управления ЖКХ г.о. Солнечногорск.

Рабочие откачали воду и достали неисправный насос. По словам сантехников, жильцы сами виноваты в поломках. Однако соседи с этим не согласны. Виной тому несоответствующая канализация. По их словам, к маленькой деревенской трубе присоединили целый микрорайон из 15 многоэтажек. Поэтому система требует полной модернизации, без которой эта история будет повторяться вновь и вновь.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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