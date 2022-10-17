Театр Ермоловой поставил легендарный спектакль

Зрители станут участниками постановки "Петя и Волк"

В увлекательное сказочное путешествие приглашает театр Ермоловой. Там поставили легендарное произведение Сергея Прокофьева "Петя и Волк", передает "ТВ Центр".

Сюжет знаком с детства. Мальчик выходит за порог дома и сразу встречает волшебного зверя. Героев ждут опасные приключения, судьбоносные встречи и, разумеется, шутки-перевёртыши.

Зрители становятся активными участниками постановки. А поможет им в этом прекрасная музыка в исполнении живого оркестра. Сопровождать действие будет ведущий. И в каждом спектакле эту роль по очереди исполнят любимые актёры.

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