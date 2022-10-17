Южный речной вокзал планируют открыть к лету 2023 года

Восстановление идёт полным ходом

В Москве продолжается масштабная реконструкция Южного речного вокзала. Основные работы выполнены. Сейчас украшают фасады и интерьер, прокладывают коммуникации. Обновлённое здание порта, а также благоустроенную территорию вокруг москвичи оценят уже летом будущего года. Сохранят ли исторический облик? И вернут ли легендарный шпиль?

Спешит, несётся по волнам быстроходное судно. Еще немного - и сможет причалить у легендарного Южного речного вокзала. Его восстановление идёт полным ходом, работа кипит и снаружи, и внутри. А гигантские часы уже ведут точный отсчёт нового времени в истории столичного порта.

"Задача, которая перед нами была поставлена - это вернуть объекту тот архитектурный вид, который задумывался архитекторами по изначальному плану. Мы постарались сделать так, чтобы все эти работы были выполнены очень качественно, надёжно", - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Самое главное, признаются участники проекта, это максимально сохранить исторические конструктивные решения и детали. Да, сложно. Но ведь возможно! Кропотливая работа с чертежами плюс высокий профессионализм дают отличный результат.

"Это основной корпус. То есть здесь будут располагаться кассы, зоны ожидания посетителей. Справа от меня - это пристройка, в которой будет располагаться выставочное пространство", - отметил руководитель проекта Максим Воинов.

Ни о каком выставочном пространстве в прошлой жизни Южного вокзала речи не шло. На фоне монументального здания Северного он смотрелся как вечно кочующий младший брат.

"Южный речной вокзал - он такой сложный очень объект. В его истории очень много перемещений, переплетений. И различных несуразностей", - говорит москвовед Алексей Орлов.

Начиная с 30-х годов, Южный речной вокзал не раз менял место прописки. Первое деревянное здание возвели в Кожуховской гавани. Потом перенесли выше по течению. Вскоре и вовсе разобрали - в 70-е в роли вокзала вообще начал выступать обычный дебаркадер. Но даже на разных берегах свои основные функции он выполнял на все 100 процентов.

"К 85-му уже поставили это здание. И вроде бы всё должно было устояться. Но нет! Случились 90-е. Путешествия по реке закончились. И вокзал был фактически отдан под рынок", - рассказал Алексей Орлов.

Тем ценнее, после десятилетий забвения, все изменения, которые здесь происходят сейчас. Преображаются набережные и пешеходные зоны, улучшается транспортное сообщение. Обновлённый Южный вокзал будет отвечать всем современным требованиям.

"К лету следующего года объект будет полностью сдан. Мы практически полностью поменяем причальную инфраструктуру для того, чтобы речные суда, когда сюда будут причаливать, могли получить электричество с берега, воду", - сообщил Максим Ликсутов.

На главное здание вокзала вернут и шпиль - он уже готов, ждёт своего часа. "У нас сейчас этап сборки, облицовки шпиля. Это не точная копия. То есть здесь оцинкованная сталь - в сердечнике. И облицовано алюминиевыми панелями", - сказал Максим Воинов, добавив, что он может простоять долго.

Такие гарантии очень важны. Для всех, кто с нетерпением ждёт незабываемые речные прогулки и захватывающие круизы в южном направлении.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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