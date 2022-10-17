"Цели достигнуты": МО отчиталось об ударах по энергообъектам Украины

СВО продолжается

Вооруженные Силы России нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Удары нанесены высокоточным оружием. Все цели достигнуты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ракетные удары были зафиксированы в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях.

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