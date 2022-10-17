ВС России уничтожили около 300 боевиков под Харьковом и Николаевом

Пресечена попытка прорыва обороны силами ВСУ

Российская артиллерия и армейская авиация нанесли удар по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области Противник понес существенные потери в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля", - сообщил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении. В районе населенного пункта Брускинское Херсонской области ВС России уничтожили более 100 украинских военнослужащих, 13 бронированных машин и восемь автомобилей. В результате удара по батальонной группе ВСУ на Лисичанском направлении уничтожено более 50 боевиков, шесть танков, две бронемашины и четыре пикапа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"