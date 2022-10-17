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Бочкарёв: Запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий

13:40
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Инвесторы и девелоперы проявляют большой интерес к площадкам

Расположенные в зоне влияния Большой кольцевой линии метро территории после запуска движения получат дополнительный стимул развития. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала", - сказал Бочкарёв.

По его словам, инвесторы и девелоперы проявляют большой интерес к площадкам, расположенным около маршрута и станций БКЛ. Уже утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1900 гектаров с потенциалом строительства порядка 17 млн кв.м различной недвижимости. Также предварительно одобрено развитие еще 426 га, на которых может появиться около 4 млн кв.м. Бочкарев напомнил, что запуск БКЛ и последующее развитие прилегающих к ней территорий послужит драйвером экономического роста всего города.

"На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем три рубля частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий – все то, чем сегодня живет мегаполис", - сказал Бочкарёв.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что маршрут Большой кольцевой линии отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы.

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